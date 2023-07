Piscine comunali, è battaglia. L’opposizione: “Cittadini penalizzati”. Il sindaco: “L’accordo con Fin non incide su anziani, disabili e nuoto libero”

Livorno, 27 luglio 2023 – Seduta movimentata per la VII commissione ieri con protagonisti i consiglieri di opposizione Alessandro Perini (Fratelli d’Italia) e Costanza Vaccaro (Gruppo MIsto) che hanno espresso i loro dubbi al sindaco Salvetti sull’idea di trasformare le piscine comunali in un Centro Federale per il nuoto.

All’ordine del giorno c’era la proposta del consiglio n. 347 dal titolo ’Gestione diretta degli impianti natatori Camalich-Neri e La Bastia-Istituzione di un Centro Federale di Alta Specializzazione e l’approvazione dello schema di accordo di cooperazione tra Comune e Federazione italiana nuoto. La commissione proseguirà oggi alle 15.30.

Ieri, dopo l’illustrazione della proposta per le piscine, perorata in prima persona dal sindaco, Perini ha dichiarato: “Potrebbe ridurre la fruizione degli impianti a discapito di anziani, nuoto libero, bambini, disabili e categorie bisognose di riabilitazione. Già 200 utenti hanno firmato la petizione per segnalare disservizi nella gestione attuale della Livorno Acquatic (la convenzione scadrà a settembre), carenze igieniche nelle docce, nelle manutenzioni e strutturali, la riduzione delle ore di nuoto libero. L’accordo con Fin potrebbe andare a discapito delle finalità sociali, sanitarie e ricreative delle piscine”.

Il sindaco: "Purtroppo Perini non comprende che stiamo discutendo dell’accordo con Fin sul quale il consiglio comunale si è espresso a favore. Questo non inciderà sulla presenza di associazioni di disabili, anziani e nuoto libero. Perini insiste sulla manutenzione delle piscine, di cui si parlerà in IV commissione (oggi, ndr)”.

Vaccaro a sua volta: "Chiederò di inserire nell’accordo con Fin che le attuali possibilità per i cittadini siano mantenute senza aggravi di costi e riduzione di vantaggi”.

M. D.