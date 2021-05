Livorno 24 maggio 2021 - È fallita Officina dello Sport, finita sotto il controllo di Sport Management, la società veronese che gestiva le piscine di Livorno fino all'estate 2020 attraverso una convenzione annullata dal Comune perché ritiratasi da Livorno per l'impossibilità di proseguire a causa delle perdite conseguenti alle chiusure degli impianti imposte per l'emergenza coronovirus.

Di qui la decisione di Sport Management di mettere in liquidazione Officina dello Sport non potendola ricapitalizzare. "Come conseguenza oggi sono arrivate le lettere di licenziamento ai 15 ex lavoratori e lavoratici di Officina dello Sport. Otto di questi stanno lavorando con contratti part time alla piscina Camalich di via Allende per il nuovo gestore (arrivato nell'ottobre 2020) Virtus Buonconvento di Siena, con contratto in scadenza il 31 luglio. Per altri sette invece dal 1 giugno ci sarà solo la Naspi". Ad annunciarlo e il sindacato di base Usb.

"Venerdì scorso c'è stato un incontro fra sindacati (Usb e Slc Cgil), sindaco di Livorno Luca Salvetti e assessore al lavoro Gianfranco Simoncini - spiega Ceraolo di Usb - per sollecitare l'amministrazione a far uscire il bando anche per l'affidamento della piscina della Bastia in modo tale che anche per gli altri 7 ex dipendenti di Officina dello Sport ci sia la possibilità di tornare al lavoro. All'amministrazione abbiamo chiesto tre cose: che la clausola sociale per gli ex lavoratori questa volta venga fatta valere veramente e non come nel bando per le piscine del complesso Camalich dove al nuovo gestore Virtus Buonconvento è stata affidata una gestione (a rischio imprenditoriale 0 con gli oneri sulle spalle del Comune) senza che in cambio dessero garanzie occupazionali (se non qualche contratto part-time a fronte di valanghe di contratti di collaborazione esterna)".

"Abbiamo chiesto che i contratti a tempo determinato nella piscina Camalich in scadenza il 31 luglio siano rinnovati - aggiunge Ceraolo -. Inoltre che il Comune si impegni a riallineare i bandi di gestione delle due strutture e dia una concessione più lunga, abbandonando i bandi privati, visti i continui fallimenti di queste gestioni pensando ad uno strumento di gestione pubblica diretta, o attraverso società controllate".

Conclude Ceraolo: "Attendiamo l'uscita imminente del bando per la Bastia dove i lavori di manutenzione e ripristino stanno terminando e vigileremo affinché la clausola di salvaguardia sociale sia vera e venga rispettata".

Monica Dolciotti