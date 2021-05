Livorno, 21 maggio 2021 - E' stato un consiglio comunale rovente, quello di ieri a Livorno. A scatenare la battaglia fra opposizioni e maggioranza è stato il piano delle nuove piste ciclabili previsto dal Pums, a cominciare da quelle realizzate a La Rosa, che in sostanza hanno acceso la miccia già da qualche giorno.

Durante l'infuocata sessione del Consiglio comunale di giovedì 20 maggio, il pentastellato Luca Vecce le ha definite un vero "attentato alla sicurezza dei cittadini", riferendosi a quelle di Ardenza-La Rosa, essendo state "fatte a filo dei parcheggi". Poi Vecce ha sferrato il colpo chiedendo "la rimozione della responsabile politica di questo scempio". All'attacco anche Andrea Romiti (FdI): "A Livorno non abbiamo ancora piena conoscenza di come devono essere utilizzate. Serve gradualità e sarebbe stato opportuno iniziare a farle in zone più residenziali e non ad alta percorribilità". Costanza Vaccaro (Lega): "Non siamo contrari alle ciclabili, purché non tolgano parcheggi e vengano fatte con buon senso". E Valentina Barale (Buongiorno Livorno) ha sottolineato "quanto fatto di fronte alla circoscrizione sia un azzardo, occorre buon senso".

L'assessora alla mobilità, Giovanna Cepparello, ha puntualizzato che "quegli otto metri dietro la ex Circoscrizione 5 sono già stati revisionati e verranno leggermente modificati, così come la traiettoria di una curva in un'altra zona. Segno che i lavori ogni giorno vengono seguiti e revisionati". "Dove la carreggiata è stretta - ha aggiunto l'assessora - non è un problema perché la legge lo prevede".