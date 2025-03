Dimentica pistola e munizioni in un carrello del supermercato

Piombino, 3 marzo 2025 – Ieri mattina, all’apertura del supermercato, una commessa ha notato una pistola e una cintura con le munizioni in un carrello della spesa, uno di quelli ’parcheggiati’ sotto una tettoia nel piazzale, non lontano dall’ingresso del negozio. Così ha telefonato ai carabinieri di Piombino e subito è arrivata una pattuglia che ha preso in consegna l’arma: non si trattava di una pistola giocattolo, non era uno scherzo. Era una vera pistola che poteva sparare colpi con vere pallottole, non a salve.

Molto velocemente, i carabinieri hanno avviato le indagini e tramite il numero di matricola dell’arma sono riusciti a sciogliere il mistero. La pistola era registrata a nome di una persona e di una società di servizi di vigilanza. Visionando anche i filmati delle telecamere del luogo si è potuto capire che cosa è sucvcesso nella notte.

Una guardia giurata è arrivata nel piazzale del supermercato, il Maurys di Piombino, per il suo consueto giro di controllo. L’uomo si è dovuto allontanare dall’ingresso del supermercato e prima di farlo si è tolto il cinturone e ha appoggiato la pistola in un carrello. Quando è tornato alla macchina si è dimenticato di recuperare la pistola (che in realtà non avrebbe dovuto lasciare incustodita, neppure per un minuto). L’uomo, rintracciato, non si era reso conto di aver dimenticato la pistola. E’ stato comunque denunciato per omessa custodia.