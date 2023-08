Livorno, catturato un altro pitone fuggito: è il secondo in pochi giorni

Livorno, 2 agosto 2023 – Un altro caso di pitone fuggito e catturato a Livorno. Dopo la vicenda accaduta nei giorni scorsi in zona piazza XX settembre, adesso un nuovo rettile è stato avvistato in via Biconacky, alla Rosa.

Sono stati quindi chiamati i vigili del fuoco che hanno individuato il pitone catturandolo e mettendolo provvisoriamente in un contenitore. Il pitone era in un prato. L’animale è sicuramente fuggito da una teca.

In attesa di capire a chi appartenga il rettile, quest’ultimo è stato affidato all’Anpana, l’associazione in difesa degli animali. L’altro pitone era stato catturato in un garage nella notte tra sabato 29 luglio e domenica 30.