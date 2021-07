"Nella seconda commissione abbiamo parlato delle ingentissime risorse trasferite dal Comune alla Fondazione Lem trattando una nostra interrogazione sui costi sostenuti per gli eventi estivi". A fare le pulci ai conti del Lem, diretto da Adriano Tramonti, è il Movimento Cinque Stelle con Stella Sorgente. "Siamo stati infatti costretti – scrivono i grillini – a presentare un atto scritto perché l’assessora al bilancio ci aveva risposto in un modo a dir poco fumoso, quando chiedevamo comprensibili...

"Nella seconda commissione abbiamo parlato delle ingentissime risorse trasferite dal Comune alla Fondazione Lem trattando una nostra interrogazione sui costi sostenuti per gli eventi estivi". A fare le pulci ai conti del Lem, diretto da Adriano Tramonti, è il Movimento Cinque Stelle con Stella Sorgente. "Siamo stati infatti costretti – scrivono i grillini – a presentare un atto scritto perché l’assessora al bilancio ci aveva risposto in un modo a dir poco fumoso, quando chiedevamo comprensibili spiegazioni sui 700 mila euro di avanzo libero trasferiti alla Fondazione Lem con variazione di bilancio". "Anche nella commissione – continua la nota – non è stato facilissimo ottenere queste informazioni ma, a fine seduta, l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo, finalmente ha risposto, ormai messo alle strette dalle nostre domande". Ne è venuto fuori il seguente elenco di budget di spesa: 430 mila euro per Effetto Venezia, 200 mila euro per le festività natalizie (la luminara e gli eventi di fine anno), 160 mila euro per Straborgo, 140 mila euro per Cortomuso Festival, 40 mila euro per Cacciucco Pride, 30 mila euro per Martingala, 20 mila euro per Garibaldissima e 5000 euro per le iniziative per il cinquantenario della morte di Armando Picchi, per un totale di oltre un milione di euro, finanziati con i 700 mila euro di avanzo libero e con una quota dell’imposta di soggiorno.

"E’ singolare – dice il Movimento – che dei consiglieri comunali debbano essere costretti a ripetere almeno tre volte, in forma orale e scritta, dei normalissimi quesiti sulle spese sostenute dal Comune per delle iniziative, come è singolare che il nuovo Statuto del Lem, approvato a marzo non sia ancora presente sul sito della Fondazione. E’ anche da notare che queste risorse vengano trasferite alla Fondazione Lem attraverso l’approvazione di una convenzione che è stata deliberata il 24 giugno con un programma allegato di eventi che comprendeva anche la celebrazione del cinquantenario della morte di Armando Picchi che si era già svolta il 27 e 28 maggio, quindi quasi un mese prima della convenzione. Quando Salvetti e Garufo si troveranno a fare il loro resoconto trionfalistico dell’ottima riuscita di questi eventi è bene che i cittadini sappiano della quantità di risorse spese, che dovranno essere ben motivate con trasparenza. Noi continueremo a controllare la questione, chiedendo il rendiconto delle spese sostenute, le modalità di affidamento dei servizi per gli eventi, la contrattualistica con la quale sono stati assunti i lavoratori".