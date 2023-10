Più di 500mila visitatori per “L’Estate più lunga del mondo” di Livorno

Livorno, 25 ottobre 2023 – Con un bilancio di oltre mezzo milione tra visitatori e spettatori, Livorno ha archiviato la seconda edizione dell’Estate più lunga del mondo, che ha offerto al pubblico eventi e iniziative che hanno animato i quartieri, le strade e le piazze da giugno fino a ottobre.

A tirare le somme di questo immenso ’cartellone’ sono stati ieri il sindaco Luca Salvetti, affiancato dall’assessore al commercio Rocco Garufo e dall’assessore alla cultura Simone Lenzi.

Stuzzicato dai cronisti che gli hanno chiesto cosa abbia in mente per l’estate 2024, Salvetti ha risposto (scaramanticamente): «Non so ci saremo ancora noi, tuttavia siamo già a lavoro per organizzare l’Estate più lunga del mondo edizione 2024, per non lasciare il deserto dei tartari a chi ci subentrasse, o per avere già tutto pronto qualora fossi confermato (alle prossime amministrative, ndr) perché questa iniziativa non si deve fermare, visto il successo riscosso».

Salvetti ha quindi snocciolato le cifre: «Effetto Venezia ha avuto 110.000 visitatori, le Gare Remiere 54.000, Straborgo 60.000, gli eventi in Fortezza Vecchia 53.000, quelli in Fortezza Nuova 50.000, la Stagione Ippica all’Ippodromo Caprilli 45.000 per citare solo alcuni risultati decisamente incoraggianti».

Sul futuro del Caprilli, dove l’estate appena trascorsa sono state ospitate solo le corse ippiche, il sindaco ha assicurato: «Entro i primi mesi del 2024 con la pubblicazione del bando, i soggetti che si presenteranno per aggiudicarsi la gestione del Caprilli, dovranno garantire anche la programmazione di eventi di intrattenimento, oltre alle corse dei cavalli, come fu fatto con l’iniziativa ’Martingala’ la prima estate nel 2021 quando riaprì al pubblico dopo anni di abbandono».

di Monica Dolciotti