“PlasticheAMare”, circa 200 studenti coinvolti nel progetto di Sons of the Ocean

Livorno, 28 aprile 2023 – Gli studenti dell'Itis Galilei e del Liceo Cecioni - circa 200 ragazzi - hanno partecipato al progetto PlasticheAMare promosso dall’associazione Sons of the Ocean in collaborazione con il corso di laurea magistrale in Scienze Ambientali dell’Università di Pisa e Thalassa – Marine Research and Science Communication.

Nella mattinata hanno pulito il tratto di costa tra la spiaggia dell'Accademia e il moletto di Ardenza.

Apprezzamento per l'iniziativa è stata espressa dal sindaco Luca Salvetti che con la sua amministrazione ha da sempre mostrato una particolare sensibilità verso le tematiche ambientali. Il progetto vuole sviluppare un laboratorio di Citizen Science, nel quale i cittadini siano impegnati in prima persone nel raccogliere dati scientifici per definire in modo rigoroso quanti e quali tipi di rifiuti di plastica sono presenti sui nostri litorali e approfondire le conoscenze sulle opzioni di riduzione di tali rifiuti, in linea con le direttive europee che promuovono l’economia circolare.

A fine raccolta è stata fatta la categorizzazione a campione. I dati raccolti, che costituiranno la base per pubblicazioni scientifiche, potranno poi essere confrontati con quelli ottenuti in altre località della Toscana e del Mediterraneo, e forniranno informazioni preziose sui tipi di rifiuti di plastica più comuni.