Pnrr, progetti per 77 milioni. Ecco il pacchetto delle opere per Livorno

Livorno, 1 luglio 2023 – Sono stati presentati dal sindaco Luca Salvetti i 42 progetti del piano "Next Generation Livorno", che rientrano nei finanziamenti del Pnrr, di cui 39 finanziati e 3 in corso di finanziamento.

Le risorse finanziarie a disposizione ammontano a 76,98 milioni di euro, di cui 59,81 milioni provengono dalle risorse del PNRR, 6,04 milioni dal Fondo Opere Indifferibili (FOI) e 11,3 milioni da cofinanziamento. Dei progetti finanziati dal PNRR, 13 sono già avviati, 25 sono in corso di realizzazione, mentre 6 sono stati conclusi. Tra gli interventi previsti nei diversi ambiti di missione, si segnalano la realizzazione di un’infrastruttura telematica complessiva del Comune, tra cui il rifacimento del sito del Comune, rendendolo più fruibile ai cittadini.

Un altro finanziamento di 3,71 milioni di euro sarà utilizzato per adeguamenti antincendio nelle scuole, edifici pubblici e strutture sportive, il rifacimento dei prospetti delle scuole Micheli e la manutenzione straordinaria del Palamacchia. 22,30 milioni destinati a progetti come i centri polifunzionali di via Poerio, l’asilo Pirandello, il nuovo polo scolastico di Montenero e la migrazione della nuova scuola secondaria Mazzini in via Sgarallino, che richiederà anche una sistemazione transitoria per gli alunni delle ex Pirelli.

Per quanto riguarda invece l’area del sociale non sono sfuggiti i 3.85 milioni per l’impianto polivalente indoor della Scopaia, la rigenerazione urbana del Parco Baden Powell per 2,2 milioni, e una serie di progetti di sostegno alla disabilità, fragilità e alla povertà, incluso il rafforzamento dei servizi domiciliari.

Infine i progetti finanziati dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) comprendono l’area di Piazza Dante, in particolare le vecchie case popolari di via Trieste, il parcheggio di via Del Corona e il Parco Pertini.

Oltre a questi progetti, ci sono altri interventi ammessi a finanziamento nel bilancio del Comune di Livorno, tramite un plafond di 40.56 milioni da parte delle società partecipate, in particolare A.s.a., Casalp e la Fondazione Goldoni, tra cui è prevista anche la costruzione dell’impianto per il trattamento dei fanghi.

In totale dunque le risorse finanziarie atterrate sul territorio livornese per i progetti del Next Generation Livorno sono 117.19 milioni di euro, e margine di questi, ci sono altri 80 progetti che sono messi a bilancio del Comune e che sono portati aventi con altri finanziamenti, tra questi ad esempio i progetti dell’area mercatale e di via Grande.

Durante la conferenza stampa il sindaco ha risposto alle critiche della consigliera comunale del M5s, Stella Sorgente, la quale ha ironicamente accusato la giunta di essere "campioni del Pnrr". "Possiamo dire di esserlo – ha detto Salvetti – e le opposizioni hanno criticato l’assunzione di un dirigente in più per il Pnrr, ma segnalo che in altre città i bandi sono saltati perché non sono riusciti a usufruire delle competenze necessarie, invece abbiamo controllato attraverso il portale "Open Pnrr" che Livorno è una delle città che ha ottenuto più fondi grazie alle competenze dei nostri uffici comunali".

Simone Bacci