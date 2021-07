L’appuntamento è per questa sera alle 19.30 in via Calatafimi, nella zona in cui c’è l’area sgambatoio per cani e dove è stata posizionata, tra lo stupore dei residenti, un’antenna per telefonia mobile della compagnia Iliad. È qui che gli abitanti della zona e delle strade limitrofe si ritroveranno per costituire il comitato contro l’antenna, in modo da avere dei rappresentanti che si possano interfacciare con l’amministrazione comunale...

L’appuntamento è per questa sera alle 19.30 in via Calatafimi, nella zona in cui c’è l’area sgambatoio per cani e dove è stata posizionata, tra lo stupore dei residenti, un’antenna per telefonia mobile della compagnia Iliad. È qui che gli abitanti della zona e delle strade limitrofe si ritroveranno per costituire il comitato contro l’antenna, in modo da avere dei rappresentanti che si possano interfacciare con l’amministrazione comunale e con l’azienda Iliad per provare a trovare una soluzione alternativa. Perché una cosa è certa: gli abitanti di via Calatafimi non vogliono il ripetitore davanti alle loro finestre, nonostante ci siano tutti i permessi e le autorizzazioni del caso. l’area, infatti, è stata ritenuta idonea dalla precedente amministrazione targata Cinque Stelle e da lì è partito tutto l’iter che ha portato, nei giorni scorsi, all’avvio del cantiere. "Sappiamo bene che le responsabilità principali sono della passata amministrazione – spiega Paola Nucci (Fratelli d’Italia) – ma non ci stiamo allo scaricabarile della giunta Salvetti, che in due anni non ha fatto niente per intervenire. I lavori stanno andando avanti, l’area per i cani è tutta a soqquadro e l’antenna si trova a soli 58 metri da case e scuola. Vogliamo vedere la mappatura delle area ritenute idonee all’installazione dei ripetitori di telefonia mobile, che devono sorgere dove non ci sono case e scuole a due passi". Quindi l’annuncio. "Come residenti, siamo pronti ad accollarci le spese per spostare altrove l’antenna, anche perché ce ne è già un’altra vicina". La ‘battaglia’, dunque, è appena iniziata e si preannuncia un’estate molto calda: l’antenna dovrebbe entrare in funzione tra due mesi, ma i residenti della zona sperano di non arrivare all’accensione dei ripetitori. Nell’incontro che i residenti hanno avuto con il sindaco, è stato ribadito che amministrazione comunale e Arpat effettueranno, insieme all’azienda Iliad, i rilevamenti per monitorare le emissioni dell’antenna, con l’azienda assicura essere inferiori del 50% rispetto ai limiti consentiti dalla legge. Queste rassicurazioni, però, non possono bastare ai residenti, che temono anche un deprezzamento consistente dei propri appartamenti.

Igor Vanni