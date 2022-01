Rio Marina (Isola d'Elba - Livorno), 21 gennaio 2022 - L'ex assessore ed attuale consigliere di minoranza al consiglio comunale di Rio (Isola d'Elba - Livorno) Cinzia Battaglia ha scritto al presidente del consiglio comunale Mattia Gemelli per avere chiarimenti in merito alla deliberazione della giunta dello scorso 6 dicembre relativa alla valutazione ed approvazione della proposta di project financing da parte di un privato per la realizzazione del nuovo porto turistico a Rio Marina.

"Chiedo chiarimenti - spiega Cinzia Battaglia – in merito alla delibera con la quale è stato formalmente dato atto dell’avvio della procedura di project financing attivata da una manifestazione di interesse pervenuta al Comune da parte della società Riva Portese. Vorrei sapere se precedentemente a tale atto di giunta ci sia stato un propedeutico e fondamentale confronto con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Nutro dubbi sulla legittimità degli atti e per tale motivo sono a chiedere delucidazioni e di avere un chiarimento nei tempi più rapidi possibili".

