Politica e querele, il giudice decide: “Non c’è stata diffamazione”

Livorno, 27 ottobre 2023 – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, Mario Profeta, ha accolto la richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dal pm il 13 marzo scorso, conseguente alle denunce querele per diffamazione presentate da Pasquale Lamberti e Paolo Cecchi, rispettivamente iscritto e segretario del circolo PD di Collinaia, contro Viola Ferroni, Adriano Tramonti e Valerio Ferretti. Questi ultimi avevano attaccato Lamberti e Cecchi sui social e la stampa locale, per la nota vicenda dell’iscrizione di un gruppo di cittadini senegalesi (poi ritirata) allo stesso circolo del PD.

Tutto avvenne alla vigilia del congresso per l’elezione del segretario PD dell’Unione Comunale di Livorno. Nell’ordinanza del Gip Profeta è scritto: "Il procedimento deve essere archiviato come chiesto dal pm, avendo gli indagati sostenuto di avere manifestato il diritto di critica politica senza intenzioni diffamatorie".

"La vicenda aveva avuto origine intorno alla metà gennaio 2023 dopo la pubblicazione su alcuni quotidiani di notizie attinenti l’incremento del numero di iscritti in una sezione locale (del Partito Democratico, ndr). – si legge nell’ordinanza – A fornire indicazioni al riguardo erano stati due giornalisti che avevano segnalato una massiccia iscrizione di stranieri. Il giorno dopo un altro articolo aveva riportato la notizia dell’arrabbiatura di uno dei leader della comunità senegalese, che aveva sostenuto di non avere saputo nulla del tesseramento di massa". Ancora il Gip: "Dopo tale presa di posizione, ve ne erano state altre tra le quali di Adriano Tramonti su Facebook che aveva manifestato il proprio disagio" in modo colorito.

A seguire Valerio Ferretti aveva postato su Facebook un altro commento riferendosi al segretario di sezione e ad altre due persone tra le quali Pasquale Lamberti: "Questi hanno tesserato falsamente una decina di persone". Viola Ferroni sulla stampa locale aveva dichiarato che si era trattato "di una delle pagine più brutte del Partito Democratico da condannare con fermezza".

Ferroni, Tramonti e Ferretti hanno commentato ieri: "L’archiviazione delle querele per diffamazione conferma che le nostre esternazioni sono riconducibili al legittimo diritto di critica politica. Le parole che abbiamo speso racchiudono lo spirito che anima l’attività politica per come la concepiamo, un impegno limpido scevro da appetiti personali. Mai ci saremmo immaginati che questo potesse diventare oggetto di discussione in tribunale".

Pasquale Lamberti preso atto dell’archiviazione, ha dichiarato: "A questo punto in politica vale tutto. Io a differenza di loro rimarrò sempre una persona educata". Abbiamo contattato anche Paolo Cecchi senza però avere risposta.