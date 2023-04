Polizia di Stato, la festa a Livorno: i nomi di chi ha ricevuto i riconoscimenti

Livorno, 13 aprile 2023 – Anche a Livorno sono stati festeggiati i 171 anni dalla fondazione del corpo della Polizia di Stato.

Per l’occasione sono stati consegnati i seguenti riconoscimenti: la lode al vice questore Alfredo Alabiso "per per il soccorso di alcuni automobilisti bloccati in una galleria dove si era verificato un incendio a Livorno il 12 agosto 2018" si legge nella motivazione.

Altra lode all’ispettore Enrico Gabbianelli, al sovrintendente Marco De Angelis, all’agente scelto Alessio Di Francesco per "avere soccorso una donna con intenti suicidi a Livorno il 17 ottobre 2018". Lode all’ispettore Senio Panicucci "per avere soccorso un’anziana donna scomparsa a Cecina il 5 dicembre 2018". Altra lode al vice ispettore Rosario Orlando per avere soccorso un uomo colto da arresto cardiaco a Oristano il 18 luglio 2018".

Lode al vice sovrintendente Roberto Cristiano "per avere soccorso una persona con intenti suicidi a Cecina il 28 giugno 2018". Lode all’assistente capo coordinatore Federico Galli e all’agente scelto Giuseppe Chiricosta "per il soccorso di persone in uno stabile dove si era verificato il crollo del tetto a Livorno il 14 giugno 2018". Lode all’assistente capo coordinatore Federico Galli "per avere sventato un tentativo di suicidio a Livorno il 21 giugno 2018".

Lode all’assistente della polizia Luigi Grassi e Ilenia Galati "per avere soccorso un’altra persona con intenti suicidi a Livorno l’8 agosto 2018". Lode al sovrintendente della Alessandro Gavarin, all’assistente capo Michele Vincenzi per avere impedito un suicidio a Piombino il 6 luglio 2018".

Lode al sostituto commissario Alessandro Taddei e al vice sovrintendente Paola Grieco per un’operazione di polizia giudiziaria a Livorno l’11 agosto 2018".