Polizia municipale, a Livorno 24 nuovi agenti. “Presenza capillare nei quartieri”

Livorno, 1 dicembre 2023 – Ventiquattro nuovi agenti della Polizia municipale in aggiunta alla pianta organica di un corpo che si appresta a passare da «188 unità a 212 entro marzo 2024», al netto di «3 pensionamenti».

E’ questo il dato emerso - e fornito dalla comandante Annalisa Maritan - dalla seduta della seconda commissione presieduta dalla pentastellata Stella Sorgente. Quattro i milioni iscritti a bilancio per la Municipale, con fondi stanziati che hanno consentito l’aumento di organico. Come quattro sono «le sedi operative distaccate» - Shangai, Corea, Collinaia e via dei Pelaghi - che consentiranno «la presenza capillare sul territorio a fianco dei cittadini», sostiene il sindaco Luca Salvetti.

«Una pianta organica a regime come mai prima d’ora - aggiunge Maritan -, con una percentuale virtuosa in rapporto agli standard regionali che fissa il rapporto a un agente ogni 850 abitanti». Il sindaco Salvetti ha comunque fissato l’orizzonte numerico a cui l’amministrazione «aspira»: «212 agenti non sono comunque sufficienti - dichiara -, dal momento che sono in costante aumento le competenze richieste, così come le specializzazioni. Dai 300 agenti in su vorrei vedere per una città da oltre 150mila abitanti come Livorno: non per fare multe, ma per dare concretezza a tutto il lavoro da fare sul territorio. Centrale è il rapporto tra la Municipale e i cittadini, nell’ottica di quella polizia di prossimità che questa amministrazione persegue e continuerà a perseguire».

di Francesco Ingardia