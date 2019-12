Livorno 9 dicembre 2019 - Due agenti delle volanti hanno salvato domenica mattina una donna ultraottantenne che voleva gettarsi dal terrazzo di casa al terzo piano, a dieci metri di altezza, dopo essersi barricata in casa. Il sangue freddo e la professionalità di Massimo Bevilacqua e del collega Federico Galli, entrambi assistenti capo delle volanti, hanno permesso il salvataggio dell'anziana che i pompieri non riuscivano a raggiungere con l'autoscatto perché non passava dal vialetto condominiale troppo stretto e ostruito dalle auto parcheggiate.

Così Massimo Bevilacqua è salito al terzo piano dove una signora lo ha fatto entrare in casa e dal suo terrazzo ha raggiunto quello dell'anziana in preda a una crisi depressiva. "Quando siamo arrivati io e il collega - racconta Bevilacqua - la donna minacciava di gettarsi di sotto. Il collega è rimasto in cortile a parlare con lei che si sporgeva dalla balaustra del terrazzo. Io sono salito al terzo piano dello stabile, sono entrato in casa di una vicina. Tra i due terrazzi c'era un muro divisorio che ho dovuto aggirare per passare dall'altra parte senza appigli, sporgendomi nel vuoto. In 10 secondi ho ho deciso come agire. Il tempo strigeva". Ed è andata bene. Bevilacqua è riuscito a saltare nel terrazzo della ottantenne, mentre il collega la distraeva. "L'ho afferrata alla vita - racconta sempre Bevilacqua - e l'ho spinta indietro, mentre lei si aggarrappata alla balaustra del terrazzo opponendo resistenza. Alla fine sono riuscitoca metterla in salvo. Lei allora è scoppiata in lacrime e mi ha chiesto scusa per il suo gesto". L'anaziana alla fine è stata portata in ospedale dai soccorritori del 118.