Il Comitato Amici della Biblioteca di Piombino lancia una sottoscrizione di firme per far tornare la biblioteca all’interno del Polo culturale, dopo l’annuncio dell’amministrazione comunale di volerla tenere nell’attuale sede di via Appiani. "Negli ultimi decenni Piombino ha dovuto subire una serie di gravi perdite (Pretura, Autorità Portuale, ridimensionamento del Polo Sanitario); in questo contesto parlare della Biblioteca potrebbe sembrare di scarso rilievo ma non è così – scrive il Comitato - se il suo ruolo e il suo valore non venissero ribaditi e valorizzati, l’offerta culturale della nostra città subirebbe un danno gravissimo. Fare della Biblioteca il cuore del nuovo Polo Culturale significa dare finalmente la giusta dignità a un servizio molto importante nella vita della comunità, ospitandolo finalmente in una sede prestigiosa: i resti dell’antico convento francescano del cinquecento. La sede di via Appiani è una sede provvisoria e presenta numerose criticità (mancanza di spazi per accogliere studenti e lettori, riduzione di servizi essenziali, il fondo storico di libri e manoscritti di valore è inscatolato in magazzini inaccessibili). Con questa raccolta firme chiediamo all’Amministrazione comunale piombinese di impegnarsi affinché il Polo culturale venga completato in tempi ragionevoli e la Biblioteca abbia la sua collocazione definitiva". L’intero manifesto del Comitato Amici della Biblioteca civica Falesiana può essere consultato nella pagina Facebook del Comitato.