Polo educativo, arriva l’ok della Regione

Dopo 5 anni di sperimentazione il polo educativo 0-6 del Ciaf Arca di Venturina Terme è stato riconosciuto dall’ufficio scolastico regionale ed inserito nel piano di dimensionamento dell’offerta formativa territoriale. Nasce dall’anno scolastico 2022 2023 il Sistema integrato di educazione e di istruzione che comprende una sezione di nido comunale e due sezioni di scuola dell’infanzia statale: bambini che dalla prima iscrizione seguiranno un percorso educativo unico studiato dalla coordinatrice pedagogica zonale. Il sistema integrato di educazione e di istruzione garantisce a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, obiettivi che sono propri di tutto il sistema educativo ma che nel polo 0-6 saranno perseguiti con un unico progetto condiviso. I prossimi passaggi per rendere effettiva questa nuova organizzazione che fa capo sia al Comune di Campiglia per il Nido l’Arca, sia all’Istituto comprensivo Marconi, per la scuola dell’Infanzia l’Arca, sarà la firma di un protocollo d’intesa tra i due enti sul progetto pedagogico che è in corso di stesura. Il numero di posti del polo 0-6 sarà in totale di 72 posti, 18 di nido e 52 di scuola dell’infanzia. Il polo 0-6 sperimentale era nato nel 2017 per iniziativa del Comune di Campiglia e dell’istituto comprensivo Marconi. Da quell’anno in cui il comune provvide a riorganizzare gli spazi del Ciaf L’Arca per renderli adatti ad ospitare il lavoro comune delle sezioni. Soddisfazione sia da parte dell’Istituto comprensivo Marconi sia da parte del Comune come dimostrano le dichiarazioni. La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Maria Elena Frongillo afferma: "Il riconoscimento del Polo 0-6 non è un mero atto formale, ma l’istituzionalizzazione di un percorso pedagogico che arricchisce e qualifica l’offerta formativa dell’istituto comprensivo Marconi ...