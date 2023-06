“Ponte sullo scolmatore proibito ai mezzi pesanti, ma il divieto non viene rispettato”

Livorno, 24 giugno 203 – Ancora una segnalazione dell’Aci. Questa volta nel mirino finisce l’Aurelia a Stagno, o meglio, il mancato rispetto di un divieto.

Il ponte sullo scolmatore ha un divieto di transito per camion con peso superiore a 7,5 tonnellate "ma ogni giorno passano tranquillamente tir che pesano addirittura 35 tonnellate”, scrive Aci Livorno.

In passato è stata fatta anche la segnalazione da parte di Chiara Squaglia, inviata di “Striscia la notizia”, che era intervenuta per dare eco al degrado in cui si trova il ponte.

"A oggi l’unico provvedimento preso è stato quello della Provincia – fa notare l’Aci - che ha istituito il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, a tutti i mezzi aventi massa a pieno carico superiore alle 23 tonnellate, ad esclusione dei mezzi per la sicurezza e il soccorso. Un paradosso, dato che il precedente cartello vietava il transito a mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate di peso”.

"Vista la pericolosità e il degrado in cui si trova il ponte sullo scolmatore”, Aci Livorno chiede “delucidazioni e interventi immediati per verificare l’inesattezza di tale cartello”.