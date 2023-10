Pontino San Marco rende omaggio a Nello D’Alesio, scoperta una targa alla storica cantina

Mattinata toccante alla cantina del Pontino San Marco, in omaggio e in onore a una delle colonne portanti della sezione, Nello D’Alesio, cui la cantina ha deciso di dedicare una targa di fianco al portone d’ingresso: "In ricordo di Nello, D’Alessio, nostro speciale ‘timoniere’ che ci ha sempre sostenuto con passione", le parole scolpite nella targa.

L’armatore livornese dal cuore giallorosso - colori della sezione nautica del Pontino - si è spento all’inizio di quest’estate "lasciando un vuoto enorme in tutti quelli che lo hanno conosciuto. E siamo certi che da lassù avrà esultato col suo solito calore per il secondo posto conquistato al Palio Marinaro dai nostri vogatori. Proprio per questo, per rendere omaggio all’uomo oltre che all’imprenditore, una delle prime volontà emerse dal nuovo direttivo della Sezione Nautica Pontino San Marco è stata quella di intitolare a Nello D’Alesio la Cantina, alla quale è sempre stato vicino con passione. Un gesto semplice, ma dal profondo senso simbolico che rimarrà nel tempo e che servirà per tramandare il nome e la storia di Nello ai futuri vogatori che saliranno sul gozzo dell’Ilio Dario Barontini".

Questa la nota della sezione d’invito all’iniziativa di ieri mattina a cui hanno preso parte i familiari di D’Alesio (la moglie il figlio Francesco), il sindaco Salvetti, Alessandro Lemmi in qualità di presidente della Sezione nautica Pontino, assieme ai dirigenti e i ragazzi del gozzo. "Un gesto doveroso e sentito nei confronti di Nello", il ritornello dei molti presenti ieri. Voce spezzata e commozione perla moglie di D’Alesio: "Nello sarebbe stato felicissimo, dato l’amore suo per il Pontino. Era davvero una persona generosa, che amava stare in mezzo alla gente. Speriamo che da lassù possa vedere quante persone sono rimaste affezionate a lui".