Porta a Mare, scattano le segnalazioni per abbandono dei rifiuti in strada

Livorno, 25 settembre 023 – Sono a disposizione degli esercenti che operano nella Porta a Mare ma l’utilizzo non risultava appropriato, almeno da parte di alcuni esercenti. Per questo, su indicazione dell’ufficio Ambiente e del servizio SegnaLI del Comune, gli ispettori ambientali di Aamps hanno attivato un presidio mirato in via Edda Fagni e via Primo Levi dove ci sono tre postazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti.

L’esito dei controlli ha permesso di individuare alcune utenze intente al conferimento dei rifiuti senza effettuare la corretta differenziazione. Più nello specifico sono stati rinvenuti sacchi di colore grigio collocati all’interno dei cassonetti per la raccolta differenziata quando, invece, avrebbero dovuto finire nella raccolta differenziata della carta-cartone e del multimateriale.

Al termine dei primi accertamenti, che presumibilmente porteranno all’elevazione di sanzioni in linea con quanto indicato dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale, gli operatori di Aamps hanno provveduto a raccogliere i rifiuti abbandonati e pulire l’area ripristinando le originarie condizioni di decoro.

«Il presidio a favore del decoro urbano e per l’igiene di tutto il territorio comunale – commenta Giovanna Cepparello, assessore all’Ambiente del Comune di Livorno – è ormai quotidiano e intensificato con la presenza degli ispettori ambientali a supporto della polizia municipale e dei facilitatori ambientali, che sensibilizzaziono e informano i cittadini. I controlli sono costanti e avvengono in ogni quartiere cittadino. Constatiamo che la maggior parte dei livornesi sono in linea con le disposizioni normative ma, allo stesso tempo, verifichiamo che ancora troppe utenze agiscono incuranti anche delle più elementari norme in materia ambientale, talvolta causando situazioni di degrado che non siamo disposti a tollerare".

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]. Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook Aamps Livorno.