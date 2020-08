E’ stata firmata ieri pomeriggio dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, l’ordinanza sui tamponi molecolari gratuiti e volontari che saranno proposti ai passeggeri in transito nei porti di Piombino e Livorno, e in partenza e in arrivo da altre regioni. L’Autorità di Sistema Portuale è a lavoro per individuare, nelle zone in concessione del porto di Livorno, e in quelle pubbliche dello scalo Piombinese, le aree idonee...

A Livorno, all’esito di un sopralluogo effettuato poco fa dalla direzione sicurezza del’Adsp con la Prefettura, la Questura, la Capitaneria di Porto, l’Usl, la Polmare, e i terminalisti interessati (Porto di Livorno 2000 e SDT) sono state individuate due aree: una di fronte al Varco Fortezza Vecchia, un’altra su Via Mogadiscio, all’esterno del varco di accesso alle aree di SDT, alla radice della sponda ovest della Darsena Toscana.

A partire da domani verranno allestite le tensostrutture. L’AdSP si preoccuperà di pulire e transennare le aree individuate e di renderle utilizzabili. Le operazioni di allestimento verranno completate nei prossimi giorni, e comunque entro una settimana dall’operatività dell’Ordinanza. A Piombino è stato individuato il piazzale di Poggio Batteria, all’ingresso del porto, dove verranno allestiti due gazebo per il personale dell’USL, mentre il personale della Port Security indirizzerà le auto all’interno del piazzale. Ieri mattina sul porto è stato effettuato un sopralluogo fra Autorità portuale, Asl, polizia e capitaneria per individuare un posto adeguato. “Dalla firma dell’ordinanza abbiamo una settimana per allestire l’area, ma già ci siamo messi al lavoro e i tempi saranno stretti, un paio di giorni – ha detto Claudio Capuano Autorità portuale Piombino – stamattina (ieri, ndr) c’è stato il primo sopralluogo e l’Autorità portuale metterà a disposizione dell’Asl l’area di Poggio Batteria, una decisione condivisa, lì abbiamo spazi elevati per convogliare le auto ed eventualmente per file e soste". Adesso, già da stamani, inizia l’allestimento. Nel giro di un paio di giorni quindi sarà possibile effettuare tamponi sia per chi arriverà sia per chi partirà restando in auto.

Maila Papi