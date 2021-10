Hanno già pagato il posto barca, ma ora che il porto di Cecina verrà messo all’asta, si organizzano per non subire la beffa di dover versare due volte la cifra. Sono 62 soci della Porto di Cecina Spa. Capitanati da Danilo Volterrani, rappresentano attualmente il 13% del capitale sociale della Spa, ma siccome i soci che hanno già registrato il rogito del posto barca sono 184, ritengono di poter aumentare le dimensioni del gruppo in modo di avere un peso maggiore ed evitare ulteriori danni economici. La storia del nuovo porto di Cecina è davvero particolare: un progetto sicuramente ambizioso con una bella darsena e opere a mare importanti che hanno messo in equilibrio la foce del fiume e...

Hanno già pagato il posto barca, ma ora che il porto di Cecina verrà messo all’asta, si organizzano per non subire la beffa di dover versare due volte la cifra. Sono 62 soci della Porto di Cecina Spa. Capitanati da Danilo Volterrani, rappresentano attualmente il 13% del capitale sociale della Spa, ma siccome i soci che hanno già registrato il rogito del posto barca sono 184, ritengono di poter aumentare le dimensioni del gruppo in modo di avere un peso maggiore ed evitare ulteriori danni economici.

La storia del nuovo porto di Cecina è davvero particolare: un progetto sicuramente ambizioso con una bella darsena e opere a mare importanti che hanno messo in equilibrio la foce del fiume e l’area degli ormeggi, ma che per una serie di motivi, è rimasto a metà, accumulando debiti. E’ mancata tutta la parte commerciale del porto che avrebbe contribuito alle spese per i lavori. Così siamo arrivati alla procedura di concordato preventivo ammessa nei giorni scorsi dal Tribunale di Livorno nominando giudice delegato il dottor Franco Pastorelli e commissario giudiziale Franco Paganelli. La proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta presentata dalla società prevede, per quanto attiene al soddisfacimento dei creditori, il pagamento integrale delle spese di concordato, dei crediti prededucibili e delle spese di giustizia; il pagamento integrale dei creditori assistiti da privilegio; il pagamento dei creditori chirografari, suddivisi in 7 classi. Il piano prevede la cessione del complesso aziendale in esercizio di titolarità di Porto di Cecina e la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa. Il piano punta alla realizzazione dell’attivo entro il 30 giugno 2024 con il successivo pagamento dei creditori.

Ci sono anche problemi pratici da risolvere che comunque il concordato preventivo aiuterà ad affrontare, con una nuova organizzazione. Saranno presi provvedimenti per le barche abbandonate nei piazzali.  Sono state delineate, in forma più specifica, mansioni e responsabilità del personale ed approntato un organigramma aziendale.  E’ stato deciso di provvedere alla assunzione di un direttore del porto e di un responsabile gestionale ( in pratica un responsabile amministrativo che si occupi tra l’altro di formulare un budget annuale , comunicazione, recupero crediti) . E’ stato formato un contratto di acquisto di una nuova gru per non essere più dipendenti da noleggi privati ( si stimano risparmi nell’ordine di 50-70.000 euro annuali e le barche potranno essere movimentate , se serve, tutti i giorni. Infine è stato predisposto un contratto specifico per la sorveglianza continua del porto per 24 ore .  Saranno infine installate nuove scalette aii pontili in darsena. 

"Da oggi trasparenza nella applicabilità delle tariffe e tolleranza zero per i crediti dei soci – spiega Danilo Volterrani – a breve saranno affrontate anche le problematiche con i pescatori. Pare veramente si sia svoltato pagina. Vogliamo essere fiduciosi dato che il porto, soprattutto negli ultimi anni, evidenziava segni di non poca criticità.Il comitato soci proprietari cresce costantemente. Siamo 62 soci e rappresentiamo quasi il 13% del capitale sociale. Ora ci aspettiamo che a breve sia formato un gruppo di lavoro per formulare il regolamento del condominio della darsena con speranza di avere le nuove tariffe dei servizi per gennaio 2023. Chi vuole fare parte del comitato può scrivere a comitatoproprietariportocecina@gmai.com".

Luca Filippi