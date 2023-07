Porto Azzurro: “No al trasferimento di suor Silvia e Maria Stella. Raccolte 500 firme”

Porto Azzurro, 22 luglio 2023 – “La numerosa partecipazione alla sottoscrizione per fermare il trasferimento di Suor Silvia e Suor Maria Stella, indica lo straordinario affetto della cittadinanza per le due religiose che da 30 anni offrono la loro opera caritatevole ai più fragili e ai bisognosi.

Nei primi due giorni, nonostante il caldo torrido, abbiamo raccolto 500 firme. Si va avanti fino a lunedì compreso, con l’aiuto anche dei commercianti e della Parrocchia. Invito tutta la cittadinanza a firmare”.

Ce l’ha detto il sindaco di Porto Azzurro Maurizio Papi, all’indomani della richiesta di trasferimento delle suore del Poggetto di Porto Azzurro, notizia che è stata per tutti una doccia fredda.

“Lei sta parlando con un peccatore” - ha continuato Papi - “nel senso che non sono un cattolico praticante nonostante abbia studiato prima dalle Suore a Portoferraio e poi dai Frati vicino a Firenze, ma è una benedizione avere delle persone come loro che fanno del bene in silenzio. Una di loro guida ancora la macchina e la sera a buio, quando nessuno la vede, esce a fornire assistenza a chi ne ha bisogno.”

Come mai secondo lei questa richiesta di trasferimento da parte della Suora Visitatrice dell’Ordine di S.Francesco De Paoli? Non lo so, difficile da comprendere senza conoscere le loro dinamiche interne. Ho ricevuto una lettera dalla Suora Visitatrice che verrà a trovarmi a Porto Azzurro e potrebbe sospendere l’ordine di trasferimento. Le suore oltre al voto di castità, fanno voti di obbedienza e in caso di conferma, dovranno “obtorto collo” andarsene. Ma sono fiducioso”.

Ci interessa la sua formazione religiosa, dove ha studiato? Sono andato in collegio dai Frati Francescani della Scuola Marsilio Ficino a Figline Valdarno perché ero un pochino indisciplinato da ragazzo. Poi sono rimasto a Firenze a fare Medicina all’Università.

Poi è rientrato sull’isola? Si, a fare il medico di base. Ho esercitato dal 1978 al 2021, quando all’eta di 70 anni, il giorno del mio compleanno mi è arrivata la lettera di pensionamento forzato e sono stato costretto ad andare in pensione contro la mia volontà.

Avrebbe voluto continuare a fare il medico? Si il lavoro del medico è una malattia. Smettere di drogarsi è difficile. Avevo proposto di continuare senza essere pagato e provvedendo personalmente ai contributi ma mi hanno detto di no. Ora siamo infestati dalla carenza di medici.

Invece da quanto tempo fa il sindaco? Dal 1985, sono al sesto mandato. Che è un risultato eccezionale.

di Valerie Pizzera