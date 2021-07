Da sinistra: Leonardo Marras, Umberto Buzzoni, Andrea Solforetti e Angelo Zini

Il protocollo di intesa tra Regione, Provincia, Comune e azienda Esaom Cesa per mandare avanti il progetto del Porto Cantieri che prevede le bonifiche delle aree ex industriali, la messa in sicurezza dei fossi e le analisi del rischio di inquinamento relativo alle loppe (eredità siderurgica) presenti nell’area retroportuale di Portoferraio, è stato siglato nel 2020 ma, per la pandemia, non era mai stato presentato. Si è rimediato ieri in occasione della visita all’Elba dell’assessore regionale all’economia ed al turismo Leonardo Marras, arrivato sull’isola per partecipare ad alcuni incontri con amministratori, categorie economiche e osservatorio turistico di destinazione nell’ambito di uno dei suoi consueti tour nelle realtà turistiche toscane. Con lui, il consigliere regionale Anselmi il sindaco di Portoferraio Angelo Zini, il consigliere provinciale Andrea Solforetti ed il presidente di Esaom-Cesa Umberto Buzzoni. Il sindaco ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per lo sviluppo economico e sociale. "Il progetto – ha spiegato Zini – mette insieme tre obiettivi: il recupero e la rigenerazione di un’area degradata; lo sviluppo dell’area produttiva dell’azienda per essere competitivi sul mercato; la costruzione di un porto turistico da oltre 500 posti barca. Ci sono inoltre le ricadute sociali sul territorio". L’assessore Marras ha apprezzato il progetto e gli sforzi per portarlo avanti. "Mi sembra - ha detto l’assessore - che molte situazioni che creavano difficoltà siano sate affrontate nel protocollo. La Regione segue questa vicenda con attenzione. Il progetto è importante e va ad incidere sulla filiera della produzione della nautica nella quale la Toscana è il leader mondiale nella costruzione e manutenzione dei grandi yacht". Proprio sui maxi yacht Esaom Cesa ha deciso di concentrare la sua attività. "Il progetto – ha annunciato il presidente Buzzoni - si sta sempre di più orientando verso lo sviluppo della cantieristica. Stiamo trasformando l’azienda passando al segmento delle barche oltre 50metri. Entro ottobre acquisteremo un travel per l’alaggio di queste imbarcazioni". R.M. © Riproduzione riservata