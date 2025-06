Porto di Cavo in stallo: botta e risposta tra circolo nautico e sindaco

Rio (Isola d’Elba), 19 giugno 2025 - «Quest’anno non sono riuscita a prenotare un posto barca a Cavo. ‘Per il momento non sappiamo nulla’, mi hanno detto sia la Cavo Rent (vincitrice del bando), che il Circolo nautico Cavo (la società uscente). Noi veniamo da un decennio, mio figlio 17enne qui ha il suo gruppo di amici, ma quest’estate saremo costretti a prenotare altrove». Così un’habituée della nota località balneare elbana, che ogni estate vi trascorre con il motoscafo buona parte delle vacanze familiari.

Dopo la concessione dello specchio acqueo alla Cavo Rent di Andreotti Stefano Sas, vincitrice del bando contro la cordata Marina di San Vincenzo Sales Spa/Circolo nautico Cavo e una complicata diatriba scoppiata con l’amministrazione comunale in «zona cesarini», durante la fase del passaggio di consegne tra vecchia e nuova gestione, che coinvolge il mancato smantellamento dei pontili del Circolo nautico Cavo dallo specchio acqueo, di fatto la situazione di congelamento del porto turistico persiste e sta mettendo in ginocchio la nota località balneare.

Mentre si aspetta il 25/26 giugno per la pronuncia del TAR sulla sospensiva richiesta dalla società di costruzioni Sales SpA, che ha presentato ricorso per presunte irregolarità in merito ai requisiti della società vincitrice, il porto turistico è fermo, con un evidente danno economico per tutte le attività correlate. Marco Fancelli, presidente e rappresentante legale del Circolo nautico entra nel dettaglio: «La gara bandita a settembre 2024 con due partecipanti è stata aggiudicata solo ad aprile 2025. Vista l’impossibilità di rimuovere le strutture esistenti in tempi brevi e la necessità di garantire la continuità del servizi, in data l’8 aprile il Comune emetteva una delibera di proroga (N. 29 del 08/04/2025) per la gestione provvisoria al Circolo nautico fino al 30 settembre 2025. Ma il 29 aprile, annullava questa misura con una successiva delibera (N. 33 del 29/04/2025).»

Di rimando il sindaco di Rio Marco Corsini lancia un appello al Circolo nautico Cavo: «A nome di tutta la cittadinanza, faccio appello alla ragionevolezza e al senso di responsabilità e chiedo al Circolo nautico Cavo di accettare gli esiti della gara e darci la possibilità di smantellare i pontili per fare spazio alla società che ha vinto». Manifesto di una neonata associazione, «Cavo Chiama», che annunciava una petizione popolare con questa motivazione: «La nostra marina è in pericolo, il nostro mare, la nostra economia, la nostra estate». Intanto in paese crescono i malumori e compaiono alcuni manifesti del neo comitato «Cavo Chiama» che annunciano una petizione popolare per chiedere alla Sales SpA (Marina di San Vincenzo) di «ritirare il ricorso e ascoltare la voce di Cavo».

Valerie Pizzera