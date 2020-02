© Riproduzione riservata

Livorno, 28 febbraio 2020 - Gli obiettivi sono chiari: tutelare la salute dei lavoratori e scongiurare rallentamenti nelle attività del porto di Livorno. Per questo il presidente dell’Authority, Stefano Corsini, ha convocato per martedì prossimo il Comitato di igiene e sicurezza, strumento previsto dall’articolo 7 del decreto 279. La riunione si svolgerà a partire dalle 15, nella sede dell’Authority a Palazzo Rosciano.Sono stati invitati a partecipare il Comune di Livorno, la Capitaneria di porto, il Commissariato di polizia di frontiera marittima, la guardia di finanza, l’Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera, l’Asl (dipartimento di prevenzione) e le associazioni datoriali e sindacali (Assiterminal, Assimprese, Confindustria oltre a Cgil-Filt; Cisl-Fit e Uiltrasporti).La convocazione del Comitato di igiene e sicurezza è in ordine di tempo solo l’ultima delle iniziative promosse dall’Autorità portuale per far fronte all’emergenza del Coronavirus. Già nelle prime settimane di febbraio l si era attivata diffondendo agli operatori portuali una informativa sui comportamenti da tenere per prevenire il contagio da Covid-19. In una nota firmata dalla responsabile della direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi, Cinzia De Luca, le imprese erano state infatti invitate a seguire le misure di protezione previste dalle circolari 3190 del 3 febbraio e 5433 del 22 febbraio emanate dal Ministero della Salute.