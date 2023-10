Porto di Livorno, le sfide del lavoro. Pressing del Pd sul governo / Video

Livorno, 3 ottobre 2023 – I porti nazionali, la riforma delle riforme, il lavoro della gente che ci sfanga dentro. Oppure: il porto di Livorno, la città che se ne sente forse un po’ poco partecipe, l’impegno dell’amministrazione comunale e superare certi luoghi comuni, riconoscendo la priorità nell’economia locale delle banchine, delle attrezzature, ma anche e specialmente degli uomini.

Questi i temi dell’incontro di ieri al LEM con i parlamentari del PD che hanno presentato nelle scorse settimane una risoluzione formale alla Commissione Trasporti alla Camera. Presentatrice della risoluzione, l’onorevole Valentina Ghio, ieri al LEM insieme al collega Siriani.

Al tavolo dei relatori anche il sindaco Luca Salvetti, raggiunto poco dopo dal consigliere regionale Francesco Gazzetti. Due ore di interventi a tre, dopo le presentazioni di rito da parte dei dirigenti locali del PD: il sindaco che ha anche chiuso la serata, ricordando l’impegno della sua amministrazione per valorizzare il lavoro del porto (citando anche il recentissimo accordo per il recupero della ex TWR) e per qualificare le leve del futuro lavoro; l’onorevole Simiani, che ha svolto la parte più prettamente politica- o sarebbe meglio forse dire partitica- invitando i portuali ad appoggiare nelle prossime amministrative il ricandidato Salvetti; e l’onorevole Ghio, che ha svolto il tema fondamentale della risoluzione del PD alla Camera, sottolineandone i passaggi.

Prima dell’incontro al LEM i due parlamentari erano stati accompagnati a visitare il porto.

Una parte determinante del documento è infine dedicata ai lavoratori ed al lavoro. Punto focale, la preparazione: ma altrettanto importante la conclusione della troppo lunga procedura-ancora in atto- per riconoscere i prepensionamenti, considerato che il lavoro nel porto è “e deve essere riconosciuto” usurante.

Altri temi, sempre sul lavoro: la sicurezza, attraverso la formazione più spinta, la sburocratizzazione, la regolamentazione dell’autoproduzione. Tanti temi che- ha concluso l’onorevole Velentina Ghio- hanno alcune convergenze anche con l’analogo documento presentato da Fratelli d’Italia: ma che da questo documento, firmato tra gli altri anche da Annamaria Biricotti, divergono per il maggior impegno sul lavoro e sui lavoratori.