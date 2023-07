Porto di Livorno, maxi sequestro di cocaina: 59 chili, dal valore sul mercato di 40 milioni

Livorno, 26 luglio 2023 – Scoperti 59 chili di cocaina pura in un container in arrivo dal Sud America al porto di Livorno. La droga, suddivisa in decine di panetti, è stata rinvenuta durante un «controllo occasionale» nelle aree commerciali dello scalo, effettuato dalla Guardia di finanza e dai funzionari del reparto antifrode dell'ufficio Dogane del porto toscano. Si stima che la cocaina avrebbe fruttato oltre 40 milioni di euro. Due le persone arrestate. Per cercare di ingannare gli eventuali controlli, spiegano le Fiamme gialle, la droga era stata nascosta nella struttura interna del container che trasportava un carico alimentare.

«Il complessivo sequestro operato - spiega sempre la Gdf - segna un ulteriore tassello a favore della lotta al narcotraffico sul territorio toscano e nazionale ed è il risultato di una quotidiana e metodica attività di controllo 'sul campò, svolta» sul «traffico passeggeri, veicoli e merci del porto di Livorno. Lo stupefacente, dopo essere stato campionato ed analizzato dal laboratorio della locale Agenzia delle Dogane, verrà distrutto presso l'inceneritore». Le attività sono state coordinate dalla procura di Livorno.