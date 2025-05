Porto di Livorno, tre container cadono dall’alto: operaio ricoverato in stato di shock

Livorno, 23 maggio 2025 – Un incidente sul lavoro si è verificato nel porto di Livorno durante le operazioni di carico di una nave, la Odysseus, all'attracco al terminal Darsena Toscana: tre container sono caduti da diversi metri di altezza sulla banchina e uno di questi è finito in mare. Un portuale di 37 anni che stava transitando a bordo di un trattore proprio nel momento in cui sono caduti i container, è stato portato in ospedale in codice giallo in stato di shock. Sul posto, oltre al personale dell'Autorità di sistema portuale, sono intervenuti i sanitari del 118 del presidio nell'area portuale e in seconda battuta quelli della Croce rossa. Il contenitore caduto in mare è stato subito agganciato e trainato da un rimorchiatore per poi essere recuperato con una gru in sicurezza. La nave interessata, dopo gli accertamenti del caso, ha ripreso le operazioni di carico che saranno ultimate nel tardo pomeriggio.