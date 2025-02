Elba, impressionante nubifragio su Portoferraio, 26 millimetri di pioggia in meno di un’ora

Portoferraio (Livorno), 13 febbraio 2025 - Paura per un nubifragio che ha colpito Portoferraio nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio. Impressionante muro d’acqua sul capoluogo elbano, colpito in pochi minuti da allagamenti in varie zone della città.

Sono 26 i millimetri di pioggia caduti in circa quaranta minuti, una quantità notevole. Le strade non sono riuscite ad assorbire ed ecco che in breve sono diventati veri e propri fiumi. Allagamenti in periferia, nella zona di Concia di Terra e della Sghingetta, ma anche in centro, soprattutto in via Carducci.

Gli allagamenti a Portoferraio: il temporale ha colpito la città nel pomeriggio, tra le 17 e le 18

I problemi più gravi si sono verificati su via Cementiera, la strada provinciale 24 che corre dal porto verso il bivio Boni. Qui le case al lato della strada si sono allagate per la grande quantità d'acqua, essendo le abitazioni leggermente sotto il livello stradale. Disagi si segnalano anche nella centralissima piazza Cavour. "Non mettetevi in strada, ci sono allagamenti”, scrive la Misericordia di Portoferraio in una nota su Facebook.