Possiamo fare scelte concrete contro la guerra

Luca Filippi Che cosa possiamo fare per fermare la guerra in Ucraina? Le manifestazioni di solidarietà, come quelle di ieri pomeriggio, sono importanti, ma se continuiamo a importare gas e petrolio russo, nei fatti finiamo per finanziare la guerra di Putin. Purtroppo bisogna prendere atto che lo scenario è cambiato e non possiamo dipendere dal gas russo alimentando un regime che porta la guerra in Europa. L’Italia importa dalla Russia circa il 40% del fabbisogno annuale di gas. Non è così semplice sostituire in breve tempo quantitativi elevati, però si possono ridurre e di molto le importazioni da Mosca. E notizia di ieri che il rigassificatore Olt di Livorno, sta lavorando a pieno ritmo scaricando una nave alla settimana di gas che proviene dagli Stati Uniti e da altre parti del mondo. L’impianto è stato in grado, da solo, di coprire il 5% del fabbisogno italiano con i suoi quasi 4miliardi di metri cubi di gas naturale. Se non ci fosse stata un’opposizione assurda avremmo avuto anche un secondo rigassificatore, a Rosignano, ma il progetto presentato da Edison, Bp e Solvay è stato fatto naufragare. Gli esperti lo dicevano già vent’anni fa, oggi tocchiamo con mano che affidarci ai gasdotti russi non è stata una buona idea per i rischi geopolitici connessi. E poi possiamo aumentare pannelli solari e pale eoliche, basta con i veti. Questa guerra ci sta dimostrando, con tutto il suo dolore e le immagini strazianti dei bambini terrorizzati, che la libertà e la democrazia non sono conquiste ottenute una volta per sempre, ma devono essere difese ogni giorno. La difesa dei valori umani e ambientali non può essere esercitata solo con le buone intenzioni e con le dichiarazioni d’intenti, ma bisogna lottare sul campo, fare delle scelte, pagando un prezzo. E rinunciare al gas russo, anche se comporta qualche ...