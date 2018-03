Livorno, 20 marzo 2018 – Sul sito internet del Comune di Livorno (www.comune.livorno.it > Servizi Online > Concorsi e Selezioni > Selezioni > Procedure comparative) è pubblicato un avviso di selezione per la formazione di un elenco di soggetti idonei all'accesso all'esercizio della pratica forense presso il settore Avvocatura del Comune di Livorno. Il praticantato, propedeutico all'accesso alla professione forense, avrà la durata massima di un anno. A decorrere dal settimo mese di pratica forense, al praticante verrà corrisposto un rimborso forfettario nella misura di 500 euro lordi mensili. I posti disponibili sono quattro. Si procederà preliminarmente all'attivazione di due praticantati, a cui seguirà l'inserimento di altre due unità a distanza di almeno due mesi dalla prima attivazione. Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti, previsto dalla disciplina dell'ordinamento della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 47) e non avere un'anzianità di iscrizione nel Registro superiore a sei mesi. La selezione avverrà per titoli e per colloquio.

“Questa è un’occasione importante per tutti i giovani che vogliono entrare nel vivo delle più rilevanti questioni giuridiche che riguardano gli enti locali – dichiara l’assessore con delega agli affari legali, Francesca Martini. “Una palestra preziosa, utile a chi vuole sostenere l’esame all’abilitazione professionale forense, ma anche necessaria per creare una nuova generazione di giuristi ed esperti di diritto pubblico, capaci di tutelare al meglio gli interessi della collettività. In questi anni il Comune ha cercato in tutti i modi di creare occupazione, sia attraverso le proprie società partecipate, sia direttamente. Ma ha anche cercato di svolgere un ruolo formativo necessario a garantire un futuro professionale ai giovani”.

Gli interessati potranno presentare domanda (redatta utilizzando lo specifico modulo) indirizzata all'Avvocatura del Comune di Livorno, in Piazza del Municipio 1,entro mercoledì 4 aprile. Le domande potranno essere presentate a mano presso l’ URP del Comune di Livorno, o inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o per posta elettronica certificata all'indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it (maggiori dettagli sono disponibili sul bando).

L’attività di praticantato forense espletata presso l'Avvocatura del Comune si caratterizza essenzialmente sotto due aspetti:

a) formazione teorico-pratica mediante affiancamento agli Avvocati dell'Avvocatura Comunale nella stesura di atti, memorie e pareri, nonché nello svolgimento di approfondimenti dottrinari e giurisprudenziali; b) partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento ai legali dell'Avvocatura e secondo le disposizioni di legge.

Parte integrante della pratica forense, inoltre, è costituita dallo svolgimento degli adempimenti rientranti nell'attività procuratoria presso gli Uffici Giudiziari (quali cancellerie, segreterie, ufficio notifiche, ecc). Al fine di svolgere in modo proficuo queste attività, il tirocinante deve garantire una presenza assidua e costante presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale.