Prende fuoco la lavastoviglie, due persone intossicate

Livorno, 2 gennaio 2023 – Paura in Borgo San Jacopo a Livorno. Intorno alle ore 10 una lavastoviglie ha preso fuoco, probabilmente per un guasto, in un appartamento all’undicesimo piano. Due persone sono rimaste intossicate.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo. Le due persone rimaste intossicate dal fumo sono state prese in cura dai sanitari del 118.