Presidio di protesta davanti all’ospedale: “Più assunzioni, il personale non basta più”

Livorno, 6 aprile 203 – Proclamato lo stato di agitazione nel comparto sanità e oggi dalle 10 alle 13 le segreterie provinciali di Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl organizzeranno un’assemblea e un presidio dei lavoratori davanti all’ospedale di Livorno per protestare contro "la carenza di personale – spiegano i sindacati – e per chiedere più assunzioni". Analoghe iniziative saranno effettuate davanti agli altri ospedali di Massa, Viareggio, Lucca e Pontedera.

"I servizi dell’Asl Toscana nord ovest si trovano in una situazione critica a causa della carenza di personale infermieristico, oss, personale tecnico sanitario ed amministrativo che si protrae da lungo tempo. – denuncuani i sindacati – È inaccettabile che l’Azienda continui a rinviare le risposte da noi richieste in tema di assunzioni. La carenza di personale è dovuta soprattutto alle mancate sostituzioni di pensionamenti, lunghe assenze, gravidanze, malattie, infortuni, congedi. A causa di questa situazione, sono messi a repentaglio diritti fondamentali quali riposi e ferie: tutto ciò è inammissibile".

Questa grave carenza di personale "determina un inaccettabile ricorso al lavoro straordinario, – segnalano i sindacati – all’uso dell’orario aggiuntivo, al lavoro con organico ridotto, mettendo così a rischio i servizi per i cittadini e l’incolumità psico-fisica di tutto il personale. Da parte dell’azienda servono risposte chiare e concrete, visto anche l’imminente periodo di ferie estive in un territorio dove si registra sempre un’alta presenza di turisti. Un piano assunzionale mirato e immediato non è più rinviabile".