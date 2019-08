Livorno, 8 agosto 2019 - Gli agenti della polizia ferroviaria, hanno portato in carcere il ladro seriale che agiva sui treni: un cittadino tunsino, con numerosi precedenti e già destinatario dicun ordine di custodia cautelare. I poliziotti lo hanno trovato e portare in carcere domenica, dopo essere stati contattati da una donna alla quale era sparita la borsa mentre era intenta a giocare ad una slot-machine in un esercizio commerciale all’interno alla stazione.

Il personale della Polfer, esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno individuato subito l’autore del furto, ovvero il cittadino tunisino, sprovvisto di regolare permesso di soggiorno, sul quale pendeva una misura di custodia cautelare in carcere, emessa pochi giorni fa dal Gip del Tribunale di Livorno, per una serie di furti, di cui tre commessi a bordo dei treni regionali nella tratta Livorno - Firenze.

Così i poliziotti hanno perlustratato piazza Dante, davanti alla stazione ferroviaria, dove hanno recuperato la borsa della donna abbandonata in un parcheggio adiacente lo scalo ferroviario. Dopodiché hanno rintracciato lo straniero che si era nascosto nel ripostiglio del giardino di una abitazione.