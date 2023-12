Prestito societario a Moby: Msc “inietta” 316 milioni. Ecco che cosa succede alla compagnia di Onorato

Livorno, 3 dicembre 2023 – Non c’è stato un trasferimento di quote azionarie, ma un prestito societario. Si delineano più chiaramente i contorni dell’operazione che ha portato il gruppo Msc a investire 316 milioni di euro in Moby per contribuire a ripianare i debiti della compagnia di Vincenzo Onorato (foto) che ha ottenuto ormai da tempo l’omologa dal Tribunale di Milano per il concordato preventivo e sta seguendo un percorso di riequilibrio dei conti.

Vicende che vengono seguite naturalmente anche a Piombino, Isola d’Elba e Livorno, dove operano le navi della flotta Moby.

La mossa di Msc è successiva all’acquisizione, nello scorso mese di settembre, del 49% della società di traghetti da parte della stessa holding con sede a Ginevra. La nuova liquidità, stando a quanto riporta Bloomberg, dovrebbe consentire a Moby di ripagare banche e obbligazionisti, ponendo fine a un processo di ristrutturazione che si trascina ormai da qualche anno.

Per l’acquisizione del 49% delle compagnia di traghetti di Onorato, la Sas Shipping Agencies Services, controllata al 100% dal fondatore del gruppo Msc, Gianluigi Aponte, ha versato 150 milioni di euro. Fino all’anno scorso Moby vantava debiti per un totale di circa 664 milioni, di cui 320 milioni a una serie di obbligazionisti, 180 milioni allo Stato e altri 163 milioni alle banche. Tali cifre hanno poi subito una decurtazione sensibile, pari rispettivamente a circa 59 milioni, 117 milioni e 98 milioni.

Per quanto riguarda i servizi di collegamento tra Piombino e l’Isola d’Elba e tra Livorno e la Sardegna non cambia nulla. I traghetti Moby Lines continueranno ad operare come sempre. Anzi con l’arrivo in Italia di Moby Legacy che, esattamente come la sua gemella Moby Fantasy, è il traghetto più grande e green al mondo ed offre servizi di bordo e standard da nave da crociera, ci sarà un inalzamento del servizio. Anche Legacy, come Fantasy, entrerà in linea sulla tratta Livorno-Olbia e anche sulle tratte più brevi ci saranno navi più moderne e capienti.