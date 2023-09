Prima rata della Tari e pagamento delle pensioni: rischio di code agli sportelli

Livorno, 25 settembre 2023 – Sono stati già recapitati gli avvisi con moduli F24 precompilati per il pagamento della TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2023.

La prima rata deve essere pagata entro il 2 ottobre. Meglio iniziare prima per evitare affollamenti. È anche possibile versare tutto il tributo annuale in una unica soluzione, sempre entro il 2 ottobre. La seconda rata scadrà il 30 novembre, la terza rata scadrà il 31 gennaio 2024.

Il pagamento della prima rata della Tari però coincide con il pagamento delle pensioni negli uffici postali e nelle banche, per cui c’è il rischio che gli sportelli postali e bancari vengano presi d’assalto, con inevitabili code e disagi per gli utenti. Quindi è utile ricordare che la Tari può essere pagata anche nelle tabaccherie autorizzate e nei supermercati. Ma anche allo sportello bancomat.

Per quanto riguarda le agevolazioni, l’amministrazione comunale di Livorno per le utenze domestiche, ha stabilito che quest’anno i nuclei familiari con Isee (valido al 31/12/2022) fino a 9.530,00 euro sono totalmente esentati dal pagamento della tassa sui rifiuti, perciò hanno ricevuto un avviso Tari con importo pari a zero.

Per le utenze domestiche con valore Isee al 31 dicembre 2022 compreso tra 9.531,00 e 20.000,00 euro, l’agevolazione consiste nell’esenzione sulla parte variabile del tributo (la quota che dipende dal numero degli occupanti l’abitazione). Pertanto questa categoria di utenti quest’anno ha ricevuto un avviso Tari decurtato della parte variabile eliminata dalla bolletta. In caso di mancato recapito dei modelli F24 per il versamento, il contribuente può: farne richiesta scrivendo a [email protected], oppure li può scarucare dalla sezione Servizi Online del sito >Sportello del Cittadino >Tributi. Dopo l’accesso (con spid, cie o cns) compaiono in evidenza le informazioni sulla Tari. Dopo il primo clic su ’Qui’, premere il pulsante ’Visualizza Calcolo dovuto’, infine cliccare su ’Stampa Avviso ordinario’.

In caso di errori e incongruenze nell’avviso di pagamento, viene consigliato di provvedere subito al pagamento della prima rata, che deve essere comunque versata, e di rivolgersi agli uffici dopo il 2 ottobre e prima della scadenza della seconda rata (30 novembre), presentando copia del versamento della prima rata già effettuato.

In caso pagamento ritardato, all’importo della rata va sommata la sanzione calcolata in base a una percentuale che varia a seconda dei giorni di ritardo (ravvedimento operoso). Le modalità di calcolo si trovano su nella sezione Tributi >Tributi ed entrate >TARI >Ravvedimento operoso.

Si consiglia comunque di rivolgersi agli uffici (possibilmente con una mail a [email protected]) per farsi fornire il modello F24 ricalcolato con cui procedere al versamento.