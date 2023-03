Primavera, musica e teatro

Oltre agli spettacoli in cartellone il Cinema Teatro Verdi di San Vincenzo si arricchisce di una rassegna speciale ’Primavera, musica e teatro’, che prende il via domani e si concluderà a metà maggio. "Si tratta di una programmazione davvero molto bella e suggestiva - ha spiegato la vicesindaco e assessore alla cultura, Tamara Mengozzi - che si pone l’obiettivo di rivitalizzare ulteriormente il teatro di San Vincenzo". Si parte dunque domani con lo spettacolo - ormai quasi sold out - che Bobo Rondelli dedica al suo illustre concittadino Piero Ciampi, da artista ad artista, da livornese a livornese, l’attore, performer, chansonnier porta sul palco ’Ciampi ve lo faccio vedere io’. Si continua il 6 aprile con Ginevra Fenyes che dai social approda al palcoscenico con lo spettacolo ’Cono o Coppetta?’ Uno spaccato divertente e ironico sulla quotidianità di una ragazza che cerca di barcamenarsi tra le difficoltà e le assurdità della vita di tutti i giorni. Giovedì 27 aprile invece è la volta di Omar Bresciani, il cantante pop lirico toscano, che con il suo concerto spettacolo ’E mi innamorai... Musica e memorie degli anni ’60’ riporta gli spettatori indietro nel tempo. Si prosegue il 4 maggio con ’Il figlio riuscito’, una commedia dolce amara scritta e interpretata da Paolo Cioni, attore toscano che sul grande schermo è noto per i Delitti del BarLume e il cult movie I primi della Lista. Si conclude la rassegna l’11 maggio con ’Cantautrici Coraggiose’, un progetto di Giulia Mutti, essa stessa cantautrice che porta sul palcoscenico del Verdi una serata piena di musica ed emozioni.