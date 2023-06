Primo esodo estivo da Piombino all’Elba. La nave del gas? “Enorme, fa paura”, “No, io non ci ho fatto caso” / Video e foto

Piombino (Livorno), 24 giugno 2023 – Primo sabato estivo al porto di Piombino all'imbarco dei traghetti per l'isola d’Elba. Tanta gente e tante auto: è soltanto un primo assaggio di quanto accadrà a luglio e agosto, ma le file sono state limitate grazie alla buona organizzazione dell'autorità di porto che disciplina i corridoi dei veicoli in entrata e in uscita.

Il video sulla banchina

I turisti, in maggior parte italiani, sono in arrivo dal Nord e mediamente trascorreranno una settimana all'Elba. Qualche coda si è verificata in uscita da Piombino perché mentre all'imbarco le auto arrivano scaglionate, in uscita dai traghetti il flusso è continuo.

Il video alla stazione marittima

Luci e ombre alla stazione marittima, dove sono chiuse l’edicola dei giornali e il bazar, mentre sono aperti tre bar e c’è anche una piccola area-giochi per i bambini. Peccato che una delle tre scale mobili non è al momento funzionante.

La fotogallery da Piombino

Nessun problema per le manovre in porto. La presenza della nave rigassificatrice “Golar Tundra” – che comunque fin dal suo attracco non è ormeggiata nell’area riservata al traffico passeggeri – non è stata notata più di tanto.

Il video da Portoferraio

Alcuni ragazzi fiorentini, al loro sbarco a Portoferraio per andare in vacanza a Marina di Campo, hanno detto “E’ grande, sì, fa un po’ paura”. Altri turisti invece hanno detto di non averci fatto nemmeno caso. A ogni modo, i traghetti passano a distanza della Golar Tundra.

Luca Filippi e Valerie Pizzera