Processo alluvione di Livorno del 2017: chiesti quattro anni di condanna per l’ex sindaco Nogarin

Livorno, 13 luglio 203 – Quattro anni di reclusione. Per omicidio colposo plurimo. È la richiesta della pubblicata accusa formulata dalla pm Antonella Tenerani davanti al giudice Ottavio Mosti, al termine della requisitoria nel processo a carico dell'ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin chiamato a rispondere delle 8 vittime della tragica alluvione del settembre 2017.

Oggi, giovedì 13 luglio, si è celebrata l'udienza nella tarda mattinata, una delle ultime, del processo per l'alluvione del 2017 che vede sul banco degli imputato solo Nogarin. Per la stessa imputazione, l'allora dirigente della protezione civile Riccardo Pucciarelli è stato prosciolto. Aveva chiesto il rito abbreviato nel gennaio 2022.

La pm Tenerani ha concluso la requisitoria fiume (nella quale si è alternata con la pm Carmazzi) e ha ricordato che le previsioni meteo segnalano «piogge forti in intensificazione e nessun provvedimento di chiusura di scuole parchi e attività commerciali fu preso dall'amministrazione comunale. Torrenti e rii non erano sotto osservazione. La situazione della protezione civile comunale era nel caos».

Ancora: «Alle sei del mattino il dirigente della protezione civile comunale in servizio Pucciarelli e il sindaco Nogarin dormivano, a tragedia avvenuta. A Livorno non fu attivata la struttura di protezione civile eccetto un operatore di buona volontà ma impreparato, ovvero Luca Soriani, che pur non in servizio si attivò lo stesso».

Dunque per l'accusa «il sindaco omise di dare tempestivo allarme alla popolazione per farla evacuare dalle zone di rischio. I cittadini erano in balia degli eventi. Perciò ci sono gli estremi per contestare omessa allerta meteo, omesso avviso alla popolazione e omessa evacuazione degli edifici in zone a rischio esondazione dei corsi d'acqua a causa della mancata organizzazione adeguata della protezione civile comunale, totalmente modificata per decisione dell'ex sindaco Nogarin».

Monica Dolciotti