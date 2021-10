Due anni difficili, che hanno pesato enormemente sulla crescita dei nostri ragazzi, interrompendo abitudini, rapporti, esperienze. La Fondazione Livorno ha promosso una serie di iniziative indirizzate all’educazione civica e all’arte. Il Presidente Luciano Barsotti (foto) ha voluto ricordare con commozione il grave lutto che ha colpito tutta la città...

Due anni difficili, che hanno pesato enormemente sulla crescita dei nostri ragazzi, interrompendo abitudini, rapporti, esperienze. La Fondazione Livorno ha promosso una serie di iniziative indirizzate all’educazione civica e all’arte. Il Presidente Luciano Barsotti (foto) ha voluto ricordare con commozione il grave lutto che ha colpito tutta la città per la tragica perdita di un suo giovane studente. Ha poi colto l’occasione per annunciare i risultati del bando “La scuola per tutti”, rivolto alle scuole primarie, medie inferiori e superiori statali e paritarie della provincia di che si è chiuso il 22 settembre. Tutte le 28 richieste pervenute (5 dall’Elba, 4 da Piombino, 1 da Campiglia, 1 da San Vincenzo, 3 da Cecina, 1 da Rosignano, 11 da Livorno, 2 da Collesalvetti) - ha comunicato Barsotti - sono state accolte, esaurendo totalmente il plafond di 200 mila euro messo a disposizione dal bando. La Vicepresidente Cinzia Pagni ha introdotto l’offerta didattica. La Fondazione ha inaugurato un progetto rivolto alle scuole superiori di secondo grado d incentrato sull’educazione civica, reintrodotta tra le materie di insegnamento dalla Legge 92 del 2019.

Gli insegnanti, entro il 29 ottobre, potranno decidere se far partecipare la loro classe al laboratorio di cultura costituzionale con lezioni sulla Costituzione Italiana tenute da professori universitari; oppure al laboratorio di promozione e valorizzazione della cultura del volontariato tra i giovani, con lezioni sulla storia e l’evoluzione del volontariato in Italia, tenute, anche queste, da docenti universitari. Intervenuti il prof. Emanuele Rossi della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il prof. Saulle Panizza dell’Università degli Studi di Pisa, Olimpia Vaccari Presidente di Fondazione Livorno – Arte e Cultura.