Progetto F.A.R.O, dal 29 maggio via la primo corso di Biblioterapia

Livorno, 8 maggio 2025 - I primi corsi formativi promossi dal Progetto F.A.R.O. (Formazione e Apprendimento per la Resilienza e l'Orientamento nelle biblioteche e archivi del Sistema documentario del territorio livornese) saranno rivolti ai bibliotecari e a tutti coloro che desiderano approfondire il mondo dei libri. Le attività prenderanno il via online tra la fine della primavera e l'inizio dell’estate, inaugurando il percorso formativo con un corso di Biblioterapia in programma per giovedì 29 maggio. A giugno seguiranno due ulteriori proposte: “I servizi di reference come strumento di cittadinanza” e “L’intelligenza artificiale nel lavoro del bibliotecario”.

Il progetto è promosso dalla Rete SDTL (Sistema Documentario Territoriale Livornese), con il Comune di Livorno come capofila, affiancato dai Comuni di Castagneto, Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano e San Vincenzo. L’iniziativa prevede un ampio programma di educazione permanente non formale, composto da 118 interventi per un totale di 2214 ore di formazione, destinati ai maggiorenni residenti o occupati nella provincia di Livorno.

Completamente gratuiti, i corsi si articoleranno su un arco temporale di due anni, da maggio 2025 a marzo 2027, e saranno strutturati in cinque aree tematiche principali: competenze digitali, linguistiche, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e benessere personale. Le lezioni si terranno prevalentemente in presenza, ma anche online, presso le biblioteche dei Comuni aderenti al progetto.

L’informazione sull’avvio dei singoli corsi sarà pubblicata almeno 30 giorni prima dell’inizio tramite i canali social e i siti web dei partner coinvolti, con particolare riferimento al portale della Rete SDTL.

Il Progetto F.A.R.O. beneficia del finanziamento previsto dall’Avviso “Giovani e adulti in-formati” promosso dalla Regione Toscana, con il cofinanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

Per maggiori dettagli e chiarimenti, è possibile contattare le biblioteche civiche appartenenti alla Rete SDTL oppure scrivere all’indirizzo email: bibliofse@comune.livorno.it.