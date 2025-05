Il progetto "Green School" giunge al termine: il 5 giugno la festa conclusiva

Livorno, 28 maggio 2025 - Il progetto Green School sta per giungere al termine, confermandosi ancora una volta come un’iniziativa preziosa volta a fornire agli studenti strumenti concreti per comprendere e affrontare le sfide ambientali legate ai cambiamenti climatici.

Anche nell’edizione di quest’anno, l’iniziativa – sostenuta dal settore Istruzione Giovani e Partecipazione del Comune di Livorno e curata dalla cooperativa sociale Brikke Brakke – ha coinvolto numerosi istituti scolastici di vario ordine e grado presenti sul territorio livornese.

Le scuole partecipanti hanno implementato una serie di buone pratiche, condivise con l’intera comunità scolastica e sostenute da realtà esterne, dando vita ad un’esperienza collettiva che rappresenta il primo passo concreto verso la costruzione di una rete stabile e collaborativa tra enti educativi, gestori e associazioni impegnate nella tutela dell’ambiente.

Una commissione apposita ha analizzato e valutato queste buone pratiche, attribuendo particolare valore alle attività didattiche sviluppate per favorire la transizione ecologica. L’impatto delle azioni messe in campo è stato misurato anche in termini di Co2 risparmiata, elemento chiave per il rilascio della certificazione Green School a ciascun istituto.

Tra le iniziative più significative, si segnala il recupero di piante invendute, reso possibile grazie a un protocollo d’intesa tra Coop Brikke Brakke e Unicoop Tirreno. Le piante, destinate al macero, sono state invece affidate agli studenti che, prendendosene cura, le hanno riportate a uno stato vegetativo sano. Successivamente, queste piante hanno arricchito con il loro verde gli ambienti interni ed esterni delle scuole e, durante l’estate, verranno affidate alle famiglie degli alunni per garantirne la continuità nelle cure.

Per l’anno scolastico 2024/2025, hanno preso parte al progetto la scuola dell’infanzia comunale BimbiAllegri, Il flauto magico del Sistema Integrato 0-6, le scuole primarie Corridi e Cattaneo dell’Istituto Comprensivo Bartolena e il liceo scientifico Cecioni.

Le attività si stanno concludendo proprio in questi giorni. Mercoledì 28 maggio, la commissione effettuerà le visite valutative nelle scuole, mentre il 5 giugno – in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente – si terrà una festa conclusiva al parco La Rosa dei Venti, dalle 10 alle 12. La mattinata sarà dedicata ai più piccoli con laboratori a tema ambientale e la consegna ufficiale delle certificazioni.

Alla valutazione finale prenderanno parte i rappresentanti della cooperativa Brikke Brakke, del CRED e dell’Ufficio Sistema Integrato Infanzia del Comune di Livorno, dell’AAMPS, della sezione Soci Unicoop Tirreno e del FIAB Livorno.