“Promesse non mantenute per i lavoratori BCube di Livorno”: sciopero e presidio con l’Usb

I lavoratori BCube

Livorno, 10 marzo 2023 – Sulla vertenza che riguarda gli ottanta lavoratori della BCube di Guasticce interviene, dopo Filt-Cgil, anche Usb Livorno Settore Logistica che ha proclamato lo sciopero per oggi con presidio davanti ai cancelli dell’azienda in via Francia 6.

“A luglio 2022 il colosso americano dei servizi petroliferi Baker Hughes (che in Italia controlla la storica azienda Nuovo Pignone) ha annunciato di aver assegnato tutto il servizio di logistica in Italia a una nuova società al posto del precedente appalto che, per decenni, è stato tenuto saldamente in mano dalla Bcube Spa – ricorda il sindacato – La nuova società, da poco costituitasi la G4 Logistics di cui fa parte anche MSC, ha rilevato l’intero settore. Tra i vari stabilimenti interessati dal cambio di appalto c’è anche quello di Guasticce, che ospita circa 100 lavoratori e lavoratrici tra diretti e in appalto”.

"In un comunicato – prosegue il sindacato di base – la Baker Hughes ha dichiarato che tutto il personale sarebbe stato garantito. Tale dichiarazione era stata suggellata con protocollo firmato in Regione e un accordo quadro, firmato anche dalla nostra organizzazione sindacale, per il sito di Livorno in cui inoltre veniva confermata la volontà di superare il sistema dei subappalti andando ad assorbire anche i lavoratori delle ditte esterne”.

Tuttavia, “a poche settimane dal passaggio definitivo dobbiamo constatare che le promesse iniziali non saranno probabilmente mantenute – conclude l’Usb -. Una parte dei lavoratori non saranno assorbiti dalla nuova società e sul loro futuro pendono pesanti ipoteche visto che ad oggi non ci sono garanzie che Bcube possa proseguire le proprie attività di logistica sul territorio”.