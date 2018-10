Livorno, 25 ottobre 2018 - Lo scorso 28 giugno ha salvato la vita a due donne intrappolate nella loro casa in fiamme: il Comune di Livorno ha proposto al presidente della Repubblica di concedere un'onorificenza al merito civile a Qato Nertil, il 31enne di origine albanese che ha compiuto questo gesto di coraggio e generosità.

Un riconoscimento per Nertil era stato chiesto dal sindaco Filippo Nogarin all'indomani del tragico rogo costato la vita ad Angela Tarroboiro, residente al piano terra di uno stabile in via del Seminario 33.

"Se Qato Nertil non fosse intervenuto anteponendo la propria incolumità a quella delle due donne rimaste all'interno dell'edificio in fiamme - ha spiegato Nogarin - il bilancio avrebbe potuto essere ancora più drammatico. Questo ragazzo, originario dell'Albania, vive a Livorno da più di sei anni e per questo gesto di grande coraggio merita un riconoscimento ufficiale e prestigioso. Voglio ringraziare la prefettura per aver accolto favorevolmente la nostra richiesta di concedere a Qato Nertil una ricompensa al merito e al valore civile".

Ieri mattina, intanto, la giunta comunale ha approvato una delibera che avvia il procedimento che verrà preso in carico dalla prefettura di Livorno e sottoposto all'attenzione della Presidenza della Repubblica, cui spetta l'emanazione di un apposito decreto.

