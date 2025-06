Ospedale dell'Elba: posizionata per la prima volta con successo una protesi esofagea

Portoferraio (Li), 23 giugno 2025 - Una svolta significativa per la sanità elbana: per la prima volta all’ospedale di Portoferraio è stato effettuato con successo il posizionamento endoscopico di una protesi esofagea metallica autoespansibile, una procedura complessa e ad alta specializzazione fino ad oggi eseguita esclusivamente a Livorno.

L’intervento è stato reso possibile dalla collaborazione tra l’équipe dell’endoscopia digestiva dell’Elba e il dottor Raffaele Manta, direttore della gastroenterologia e endoscopia digestiva di Livorno nonché coordinatore della rete aziendale dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Si tratta di un passo importante nella direzione del potenziamento delle cure specialistiche direttamente sul territorio, riducendo la necessità di trasferimenti verso strutture della terraferma.

La procedura è stata eseguita il 19 giugno su un paziente di 88 anni che, da circa due settimane, presentava gravi difficoltà nell’alimentazione. In seguito alla segnalazione del medico di famiglia e all'intervento dell’oncologa Elisa Biasco, è stata programmata un’esofagogastroduodenoscopia (EGDS) che ha evidenziato un restringimento esofageo, verosimilmente dovuto a un pregresso intervento chirurgico.

Il caso è stato rapidamente discusso in un consulto multidisciplinare con il coinvolgimento delle équipe di chirurgia, oncologia e rianimazione dirette rispettivamente da Italo Corsale, Elisa Biasco e Massimo Bugliazzini. La disponibilità logistica e l'esperienza del dottor Manta hanno permesso di programmare e realizzare l'intervento sull'isola in tempi record. Fondamentale anche il ruolo della farmacia ospedaliera, che ha garantito la consegna del dispositivo già nella mattinata del 18 giugno.

Il paziente è stato ricoverato nel reparto di chirurgia nel pomeriggio dello stesso giorno e l’intervento è stato eseguito il 19 giugno. Già dopo 24 ore dall’operazione, l’uomo ha potuto riprendere l’alimentazione con cibi morbidi ed è stato dimesso in buone condizioni cliniche.

Raffaele Manta e Stefano Pallotta, referente dell’endoscopia elbana, hanno espresso grande soddisfazione per il risultato, ringraziando il personale coinvolto per la professionalità e l’efficienza dimostrate. “Questa sinergia – hanno dichiarato – ha reso possibile un intervento mai effettuato prima sull’isola, migliorando concretamente l’accesso alle cure per la popolazione locale”.

Anche la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Questa esperienza rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra competenze, organizzazione territoriale e spirito di squadra. Portare l’alta specializzazione anche nelle aree più periferiche significa garantire equità e qualità nell’assistenza sanitaria”.