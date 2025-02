Trattori, a Livorno prosegue la protesta del comparto agricolo

Livorno, 4 febbraio 2025 - Prosegue nella giornata di martedì 4 febbraio a Livorno la protesta dei trattori con centinaia di manifestanti arrivati da tutta la Toscana per far sentire la propria voce contro la crisi che sta colpendo il settore dell'agricoltura e della pesca incluso l'allevamento. Costi delle materie prime alle stelle e prezzi dei prodotti ritenuti troppo bassi, sono tra le cause che hanno portato agricoltori e allevatori e i rappresentanti del settore pesca a presidiare all'esterno del porto di Livorno i silos dei Grandi Molini, dove arrivano quotidianamente tonnellate di cereali in particolare grano da tutto il mondo e dall'Italia.

La protesta dei trattori (foto Novi)

Durante la protesta è stato fermato anche un convoglio ferroviario diretto ai Grandi Molini carico con settecento tonnellate di grano proveniente dalla Croazia. La protesta andrà avanti fino a mercoledì 5 febbraio quando i trattori sfileranno per le strade del centro di Livorno e nel pomeriggio del 4 marzo alle 16.30 una delegazione di manifestanti sarà ricevuta dal prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi al quale riferiranno le loro stanze affinché siano indirizzate al Governo.