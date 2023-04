Psicologa livornese non dichiara compensi per 180mila euro, scoperta dalla guardia di finanza

Livorno, 8 aprile 2023 – La guardia di finanza di Livorno ha individuato una psicologa che non avrebbe dichiarato al Fisco i propri compensi per un ammontare di 180 mila euro. L'evasione è emersa, spiegano le fiamme gialle, da una serie di approfondimenti sulla professionista che già a un primo screening patrimoniale risultava non essere in linea con i servizi forniti.

A suo carico, inoltre, risultava ai finanzieri la segnalazione di un cliente che si era lamentato per l'omessa fatturazione delle prestazioni professionali ricevute.

L'attività di approfondimento è quindi proseguita con l'avvio di una vera e propria ispezione fiscale nei confronti della professionista, con l'effettuazione di un accesso presso lo studio.

I finanzieri hanno quindi effettuato molteplici riscontri con i pazienti, nonché una approfondita e articolata analisi della documentazione economica nonché di quella contabile ed extracontabile rinvenuta.

All'esito del servizio i militari hanno quindi ricostruito il giro d'affari della psicologa contestando oltre 180 mila euro di compensi non dichiarati o registrati.