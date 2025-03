Public speaking, il seminario gratuito organizzato da Confcommercio

Livorno, 11 marzo 2025 - Mercoledì 19 marzo Confcommercio offre a tutti gli imprenditori della provincia di Livorno un corso di formazione gratuito per migliorare le proprie capacità di public speaking.

“Vuoi Aumentare le Tue Vendite? Impara a presentare i tuoi progetti in modo efficace. Ogni volta che parli davanti a un cliente, a una squadra o a un piccolo gruppo, stai facendo public speaking. E la tua capacità di comunicare fa la differenza tra un'idea che convince e una che viene ignorata”, spiega Confcommercio.

“Lo so, sei sempre di corsa. Tra clienti, fornitori, contabilità e mille impegni, trovare spazio per migliorare le tue competenze sembra impossibile. Ma fermati un attimo e chiediti: quante occasioni hai perso perché non sei riuscito a spiegare bene il tuo progetto?”.

“Partecipa al seminario di public speaking pensato per gli imprenditori della provincia di Livorno: un evento pratico, diretto e concreto, dove imparerai come preparare presentazioni vincenti che catturano l'attenzione e portano risultati. Questo seminario ti aiuterà a far fruttare ogni minuto investito. Imparerai a presentare le tue idee in modo chiaro, coinvolgente e persuasivo — anche davanti a sole 3 persone — così chi ti ascolta non avrà dubbi: tu sei la scelta giusta”. - Dove e quando: Sede Confcommercio Livorno + Streaming, Mercoledì 19 Marzo dalle ore 09.00 alle 12.00 - Relatore: Simone Vocaturo imprenditore come te, che sa cosa vuol dire comunicare per vendere - Perché partecipare: Migliora la tua capacità di presentare progetti, chiudi più vendite, diventa più persuasivo I posti sono limitati: assicurati il tuo adesso Per maggiori informazioni Mail.formazione@confcommercio.li.it Tel. 0586 1761061