"Qualsiasi azione messa in atto non avrebbe limitato i danni dell’alluvione"

Livorno, 21 luglio 2023 – “Facendo una lettura oggettiva dei dati riportati nel bollettino meteo del Centro funzionale della Regione Toscana, con evento fuor iscala verificatosi a Livorno nella notte tra il 9 e 10 settembre 2017, qualsiasi azione messa in atto non sarebbe servita nemmeno a limitare i danni alle persone".

Questa è la linea ribadita e sottolineata ieri pomeriggio in Tribunale nel suo lungo intervento (circa tre ore) dall’avvocato Margaret Manning, che rappresenta il Comune di Livorno citato in giudizio quale responsabile civile nel processo sulle otto vittime dell’alluvione del settembre 2017.

Comune di Livorno che si è anche costituito parte civile contro l’ex sindaco Filippo Nogarin per danno di immagine. Per le vittime dell’alluvione l’unico imputato di omicidio colposo plurimo è rimasto l’ex sindaco (per lui la pubblica accusa aveva chiesto 4 anni all’udienza del 13 luglio), dopo l’assoluzione dell’allora dirigente della protezione civile comunale (nominato da Nogarin nell’agosto 2017) Riccardo Pucciarelli.

Nell’udienza del 22 gennaio 2022 Pucciarelli optò per il rito abbreviato. Il giudice per le indagini preliminari Marco Saquegna rinviò a giudizio Nogarin e prosciolse Pucciarelli.

Nella sua relazione scritta l’avvocato Manning ha voluto dimostrare che "l’attività messa in piedi dall’amministrazione comunale durante la tragica alluvione del settembre 2017, anche con il miglior Piano di protezione civile disponibile, non avrebbe garantito la salvezza alle persone nelle aree investite dall’alluvione con una forza e una intensità dalla portata millenaria, come avvalorato da taluni periti inclusi quelli nominati dal Comune di Livorno nella sua veste di responsabile civile".

L’avvocato Manning ha anche ricordato: "È stato dimostrato che il rischio del reticolo minore è il più difficile da prevedere in caso di eventi meteo avversi e i torrenti e rii di Livorno erano sprovvisti di idrometri, mentre avevano solo dei pluviometri". Riguardo le parti civili (i familiari delle otto vittime) ricordiamo che solo loro hanno impugnato la sentenza di assoluzione di Pucciarelli. Infatti sarà il giudice della Corte di Appello di Firenze a pronunciarsi sulla loro impugnazione.

Adesso la prossima udienza è stata fissata dal giudice Ottavio Mosti per il 15 settembre. In quella occasione sarà l’avvocato Sabrina Franzone a portare avanti la discussione finale per sostenere l’innocenza dell’ex sindaco Nogarin, in aula anche ieri come ha sempre fatto dall’inizio. Al suo fianco c’erano: Stella Sorgente (ex vice sindaco), Francesca Martini (avvocato e ex assessore anche agli affari legali) e Gianni Lemmetti (ex assessore al bilancio).

Monica Dolciotti